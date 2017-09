De Bruyne verwacht ‘heksenketel’ in De Kuip: ‘Hopelijk winnen we daar’

Manchester City gaat komende woensdag op bezoek bij Feyenoord, in het kader van de eerste groepswedstrijd van de Champions League. Kevin De Bruyne, een van de sterspelers van the Citizens, verwacht een zware wedstrijd tegen de Rotterdammers in De Kuip.

De Champions League wordt niet belangrijker gevonden dan de andere competities, zo verzekert De Bruyne. “Alles is belangrijk hier. We spelen in vier competities en we willen het in alle vier goed doen. In de Champions League is de eerste wedstrijd heel belangrijk. Je moet goed beginnen, want je hebt maar zes wedstrijden. De eerste punten verliezen en het wordt al moeilijker”, vertelt De Bruyne in gesprek met Ziggo Sport.

“Uit spelen is sowieso moeilijker en het zal een heksenketel worden. We moeten naar onszelf kijken, onze eigen wedstrijd spelen en dan pakken we hopelijk de overwinning daar.” The Citizens waren zaterdagmiddag met 5-0 te sterk voor Liverpool. Het vertrouwen is groot bij de ploeg van manager Josep Guardiola, zeker na zeven punten uit de eerste drie competitieduels.

“Tactisch zijn we ook bijna een machine, we weten perfect wat we moeten doen. Het seizoen is nog zo lang en natuurlijk wordt het zwaar, maar we hebben een heel sterke selectie en zijn er klaar voor om het goed te doen.”