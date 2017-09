Babel groeit in moeizame exercitie uit tot held van Besiktas

Ryan Babel heeft Besiktas een overwinning op Karabükspor bezorgd. Met tien man worstelde de titelhouder op bezoek in Karabük, maar in de slotfase zorgde de aanvaller voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Daardoor staat Besiktas in ieder geval tijdelijk bovenaan in de Süper Lig: de ploeg van Senol Günes heeft tien punten verzameld in de eerste vier duels.

Besiktas verloor de voorgaande twee officiële wedstrijden op bezoek bij Karabükspor en had het ook ditmaal niet makkelijk. Wel waren de eerste mogelijkheden voor de bezoekers: Talisca rondde niet succesvol af na subtiel voorbereidend werk van Álvaro Negredo, Pepe kopte naast het doel en Babel zag dat Dany Nounkeu zich voor zijn inzet wierp. Na een halfuur liet ook de thuisploeg zich gelden, maar een knappe redding van Fabricio op een schot van Cristian Tanase voorkwam de 1-0.

De grootste mogelijkheid van de wedstrijd was na een klein uur voor Besiktas. Na een handsbal van Karabükspor moest Oguzhan Özyakup zijn ploeg op voorsprong zette, maar de geboren Zaandammer faalde vanaf elf meter en schoot ruim over het doel. Het werd halverwege de tweede helft nog problematischer voor Besiktas, toen Dusko Tosic zijn tweede gele kaart incasseerde. Toch slaagde de landskampioen erin om de wedstrijd naar zich toe te trekken: Babel werd door Özyakup vrij voor het doel gezet, wachtte geduldig met zijn uithaal en liet keeper Oleksandr Rybka kansloos.