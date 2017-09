Bosz lijdt eerste puntenverlies met Dortmund, Boateng eert Nouri

Het eerste puntenverlies van Borussia Dortmund in de Bundesliga is een feit. Het team van Peter Bosz kwam zaterdagmiddag niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen SC Freiburg, dat bovendien een uur lang met tien man speelde. Het VfL Wolfsburg van Andries Jonker pakte een punt tegen Hannover 96, dat de eerste twee duels had gewonnen. Eintracht Frankfurt won tegelijkertijd bij Borussia Mönchengladbach dankzij een treffer van Kevin-Prince Boateng, die Abdelhak Nouri eerde.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0-0

Het ontbrak de ploeg van Bosz in de eerste helft met name aan creativiteit. Freiburg hield in de eerste 45 minuten vooral tegen, en zeker na de rode kaart voor Yoric Ravet na een half uur spelen. De buitenspeler, die zijn debuut maakte, kreeg eerst geel voor een hevige charge op Marcel Schmelzer, maar na het raadplegen van de videoscheidsrechter trok Benjamin Cortus een rode kaart. Schmelzer haakte geblesseerd af en vergezelde daarmee Marc Bartra, die in de achttiende minuut al niet meer verder kon. In het restant van de eerste helft probeerde Dortmund de 0-1 te forceren, maar zonder resultaat.

Ook in de tweede helft dwong Dortmund de thuisploeg terug tot de eigen speelhelft. Bosz keek echter lijdzaam toe hoe zich dit niet vertaalde in levensgrote kansen. Doelman Alexander Schwolow zag hoe pogingen van Pierre-Emerick Aubameyang, Maximilian Phillip en Lukasz Piszczek over of naast gingen. In het slotkwartier maakte aankoop Andriy Yarmolenko zijn debuut bij BVB, als vervanger van Götze. Ook de Oekraïner kon niet voorkomen dat de bezoekers punten lieten liggen in het Schwarzwald Stadion.

FC Augsburg - 1. FC Köln 3-0

Alfred Finnbogason groeide zonder meer uit tot man van de wedstrijd. Met een dubbelslag bezorgde de voormalig topschutter van sc Heerenveen zijn ploeg in de eerste helft een 2-0 voorsprong en in de blessuretijd maakte hij er ook 3-0 van. Halverwege het eerste bedrijf kopte Finnbogason beheerst binnen na een voorzet van Philipp Max vanaf de linkerflank. Tien minuten later ontfermde de IJslander zich over een penalty na een lichte overtreding van Jonas Hector op Marcel Heller. Finnbogason mikte de bal koelbloedig in de linkerhoek. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de gelederen, kwam niet in grote problemen en vergrootte de marge diep in de blessuretijd nog via Finnbogason.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 1-1

Andries Jonker had in zijn opstelling geen plek voor Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer. Mario Gomez was na 35 minuten dicht bij de openingstreffer na een voorzet vanaf de rechterflank, maar kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Even later liep de spits een blessure op die een voortijdig einde maakte aan zijn optreden. Pas in de tweede helft vielen de doelpunten: Daniel Didavi plaatste een vrije trap door de muur in de rechterhoek, waarna Martin Harnik voor de 1-1 zorgde namens de bezoekers. Na een scrimmage voor het doel van Koen Casteels was zijn hakbal genoeg voor de gelijkmaker.

1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3-1

Bayer nam na 22 minuten verdiend de voorsprong. Wendell kreeg vrij baan om op te komen en bediende vervolgens Dominik Kohr die René Adler wist te passeren: 0-1. Tegen de verhouding kwam Mainz op slag van rust op gelijke hoogte. Op een voorzet van Daniel Brosinski kon Yoshinori Muto de gelijkmaker binnenwerken. Binnen het uur nam de thuisploeg ook de voorsprong. Een voorzet van Levin Öztunali kon bij de eerste paal ingekopt worden door de volledig vrijstaande Abdou Diallo: 2-1. Twintig minuten voor tijd besliste Mainz de wedstrijd. Wederom stond Öztunali aan de basis van de treffer en nu was het Suat Serdar die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Het is de eerste zege van Mainz dit seizoen, terwijl Leverkusen nog altijd wacht op de eerste driepunter.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0-1

Na dertien minuten spelen nam Frankfurt, waar Jetro Willems en Jonathan de Guzman een basisplaats hadden, de voorsprong. Een ingooi werd door ex-FC Utrecht-spits Sébastien Haller met de borst teruggelegd op Kevin Prince Boateng, die de bal vervolgens onder Yann Sommer raak schoot. Bij het vieren van zijn doelpunt betuigde Boateng zijn steun richting Ajacied Abdelhak Nouri door zijn ondershirt te laten zien met Nouri’s naam een rugnummer 34. Nadat er in het vervolg van de eerste helft niet meer gescoord werd, ging Gladbach in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar wist nauwelijks gevaarlijk te worden. Doordat Frankfurt ook niet meer wist te scoren werd Boateng de matchwinner.