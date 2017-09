Klopp spreekt Guardiola: ‘We vonden het allebei geen rode kaart’

Manchester City veegde zaterdagmiddag de vloer aan met Liverpool, nadat Sadio Mané bij een stand van 1-0 een directe rode kaart ontving. De aanvaller van Liverpool plantte zijn hooggeheven noppen in het gezicht van doelman Ederson en moest meteen inrukken. Na de rode kaart liepen the Citizens uit naar 5-0 en volgens Jürgen Klopp was het moment rond Sané doorslaggevend in de topper.

"De rode kaart bepaalde de hele wedstrijd", stelt Klopp na afloop bij Sky Sports. "Ik vond het geen rode kaart, want hij zag hem niet. Ik heb de keeper al gezien en het ziet er niet zo slecht uit. Het was een ongeluk." Klopp spreekt van een 'enorm ongelukkige' situatie. Hij merkt op dat Mané voor de bal ging, op het moment dat Ederson zijn doel uitgekomen was. "Ik weet niet wat hij (scheidsrechter Jonathan Moss, red.) dacht, maar ik zei tegen de vierde official dat het geen rode kaart was. Ik dacht aanvankelijk: oh God, ik hoop dat het niet al te erg is. Maar Sadio zou zoiets nooit bewust doen. Hij voelt zich er heel slecht over."

Bij de BBC voegt de oefenmeester toe dat hij met collega Josep Guardiola over de kaart sprak. "Pep en ik vonden het allebei geen rode kaart", verzekert de Duitser. Zelf wil Guardiola dat overigens niet bevestigen. De manager van Manchester City houdt zich zoals gebruikelijk op de vlakte over de arbitrage, maar erkent wel dat de rode kaart de wedstrijd openbrak in het voordeel van zijn elftal. "Met elf tegen elf was het een wedstrijd. Het ging gelijk op en we kregen allebei kansen", legt Guardiola uit.

"Liverpool heeft enorm veel snelheid in de ploeg. Met elf tegen tien werd het voor ons makkelijker. In de tweede helft konden we spelen zoals we graag willen en bij Liverpool liep het niet goed", analyseert de Spanjaard. "Volgens de arts is er niets gebroken bij Ederson. Mané zag hem niet aankomen. Hij keek naar de bal, maar de impact was groot. Ik weet niet of het een rode kaart was. Toen Kyle Walker werd weggestuurd tegen Everton, liet ik me niet uit over die beslissing. Dat ga ik nu opnieuw niet doen."