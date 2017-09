Higuaín senior hekelt memes en kritiek: ‘Mijn zoon moet hiermee leven’

Gonzalo Higuaín wordt in zijn loopbaan veelvuldig achtervolgd door mensen die op internet grappen over hem maken, de zogenaamde memes, zo stelt zijn vader Jorge. Het is echter een onderdeel van de maatschappij, waar ook de groten der aarde mee te maken krijgen.

“Vandaag de dag straft de maatschappij spelers met memes en harde kritiek”, vertelt Jorge Higuaín tegen TYC Sports. “Mijn zoon moet hiermee leven. Hij speelt al jaren voor de beste clubs in Europa. Mensen weten hoe deze memes werken, het is allemaal een spel voor hen. Je ziet het van de presidenten van landen tot de man die hot dogs verkoopt.”

Er is één meme die Higuaín nadrukkelijk achtervolgd heeft. Hij wordt gezien als eeuwige verliezende finalist. In de WK-finale van 2014 tegen Duitsland werd een doelpunt van Higuaín wegens buitenspel afgekeurd en uiteindelijk ging de eindstrijd verloren. Daarnaast verloor het land vervolgens tweemaal op rij de finale van de Copa América.

Higuaín werd ook door Juventus aangetrokken om hen aan de winst van de Champions League te helpen. De aanvaller keek afgelopen seizoen machteloos toe hoe zijn oude club Real Madrid in de finale te sterk was.