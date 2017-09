Manchester City bezorgt Klopp zwaarste nederlaag bij Liverpool

Manchester City heeft Liverpool zaterdagmiddag getrakteerd op een klinkende nederlaag. De ploeg van manager Josep Guardiola, die net als het elftal van Jürgen Klopp in de eerste drie wedstrijden in de Premier League zeven punten had gepakt, won met 5-0, maar kreeg daarbij wel de hulp van de arbitrage. Het was voor Klopp de zwaarste nederlaag in dienst van Liverpool. Manchester City kende een feilloze voorbereiding op de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord van woensdag.

Een eerste speldenprikje werd uitgedeeld door de thuisploeg. In de uitbraak kreeg Kevin De Bruyne de bal en van afstand nam hij het doel van Simon Mignolet onder vuur, maar de Belgische goalie had een goede redding in huis op de krachtige inzet van zijn landgenoot. Halverwege de eerste helft noteerde ook Liverpool een kans, in een verder tot dan toe weinig boeiende wedstrijd. Mohamed Salah stormde op langs de rechterflank, maar in plaats van de bal voor te geven op Roberto Firmino waagde hij zelf een poging, die eenvoudig gered kon worden door Ederson.

Na 24 minuten spelen brak Sergio Aguëro de ban voor zijn ploeg. De spits werd door een steekbal van De Bruyne vrijgezet voor Mignolet en hij omspeelde hem eenvoudig en kon de bal in het doel schuiven: 1-0. Agüero werd met zijn 124e doelpunt in de Premier League de topscorer aller tijden van spelers buiten Europa. Drie minuten later was het al bijna weer gelijk, maar Salah schoot vanuit vrije positie tegen Ederson aan. Acht minuten voor rust kwamen de gasten vanuit het niets met tien man te staan. In een poging om de bal te raken, kwam Sadio Mané met gestrekt been in op de uitkomende Ederson en scheidsrechter Jon Moss oordeelde direct rood.

De Braziliaan moest zich laten vervangen en Claudio Bravo kwam voor hem in veld. Vanwege het lange oponthoud door de blessure van Ederson kwam er in de eerste helft acht minuten blessuretijd bij. Na drie minuten in blessuretijd dacht Gabriel Jesus de 2-0 te maken, maar hij werd teruggefloten vanwege buitenspel. Toch stond er halverwege een ruststand van 2-0 op het scorebord. Op een perfecte voorzet van De Bruyne kopte Jesus raak en nu vond de treffer wel doorgang.

Klopp besloot halverwege te wisselen en Alex Oxlade-Chamberlain verving Salah en maakte zodoende zijn debuut voor the Reds. Zeven minuten na rust dacht Benjamin Mendy de wedstrijd definitief te beslissen, maar de linksback werd teruggefloten vanwege buitenspel. Toch volgde de beslissing een minuut later. Agüero werd met een fraaie steekpass weggestuurd en in plaats van zelf de 3-0 te maken, legde hij de bal af op Gabriel Jesus. De Braziliaan pakte dat cadeautje eenvoudig uit en maakte zijn tweede treffer van de middag.

In het restant van de wedstrijd was het vooral tegenhouden voor Liverpool om zodoende de schade te beperken. De ploeg van Klopp slaagde daar niet in. Dertien minuten voor tijd zette invaller Leroy Sané een één-twee op met Mendy en op aangeven van de Fransman scoorde de Duitser de 4-0. In de blessuretijd eiste Sané wederom een hoofdrol op en bepaalde de eindstand op 5-0. Met een fantastisch gekruld schot passeerde hij Mignolet voor de vijfde keer.