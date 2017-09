Real Madrid laat voor eigen publiek opnieuw punten liggen

Real Madrid heeft opnieuw punten laten liggen in LaLiga. Na het 2-2 gelijkspel tegen Valencia op de tweede speeldag kwam het team van Zinédine Zidane zaterdag in eigen huis niet tot winst tegen Levante. Het bezoek uit Valencia nam een punt mee uit het Santiago Bernabéu: 1-1. De regerend landskampioen heeft zodoende na drie speeldagen slechts vijf punten en zal hopen dat aartsrivaal Barcelona vanavond na de derby tegen stadsgenoot Espanyol niet op negen punten komt.

Real Madrid leed in de eerste helft zichtbaar onder de vele wijzigingen die Zidane had toegepast met oog op het eerste Champions League-duel van volgende week. De regerend landskampioen zat niet goed in de wedstrijd en kwam door een moment van onachtzaamheid al snel op achterstand. Na een verre ingooi in de twaalfde minuut had Daniel Carvajal geen grip op Ivy, die Kiko Casilla met een diagonale inzet van dichtbij verschalkte. De rest van de defensie van Real Madrid stond er apathisch bij.

Het was niet de enige domper voor Real Madrid in de eerste 45 minuten. Na nog geen half uur spelen moest Karim Benzema geblesseerd het veld verlaten. De Fransman werd vervangen door Gareth Bale. Zes minuten later verscheen toch nog de gelijkmaker op het scorebord. Na een hoekschop van Toni Kroos kon Raúl een kopbal van Sergio Ramos keren, maar de rebound was een prooi voor Lucas Vázquez. De tweede helft in het Santiago Bernabéu kon zodoende nog alle kanten op.

In de tweede helft probeerde Real Madrid een tweede treffer te forceren, maar de ruimtes waren klein en het team van Zidane had moeite met het goed georganiseerde Levante. Bale had na een uur spelen een goede mogelijkheid, maar zijn kopbal miste de juiste richting. Zidane opteerde al snel voor twee wijzigingen, Isco in de plaats van Marcos Llorente en Mateo Kovacic voor doelpuntenmaker Vázquez.

De wijzigingen sorteerden geen effect. Real Madrid bleef de bal overspelen, maar vond mede door de absentie van onder meer Luka Modric amper ruimte om daadwerkelijk gevaarlijk te worden. Acht minuten voor tijd voorkwam Raúl met een uitstekende redding dat een goed schot van Marco Asensio de 2-1 betekende. De thuisploeg zette aan, maar Raúl had een uitstekende redding op een inzet van Marcelo, een kopbal van Bale ging maar net naast en Kroos raakte de paal. Marcelo kreeg vlak voor tijd een rode kaart, na een trap in de rug van Jefferson Lerma.