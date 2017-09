Thierry Henry haalt uit: ‘Ik weet nog steeds niet waarin hij goed is’

Liverpool versterkte zich op de slotdag van de transfermarkt nog met Alex Oxlade-Chamberlain. De Engelsman kwam voor 38 miljoen euro over van Arsenal. Thierry Henry, die zijn oude club Arsenal nog altijd op de voet volgt, weet eigenlijk nog steeds niet waarin the Ox nou goed in is.

“Hij heeft als reden aangedragen om naar Liverpool te gaan, omdat hij in Jürgen Klopp een manager ziet die hem beter kan maken. Hij ziet dat spelers graag voor hem willen spelen, er is een liefde, een saamhorigheid. Ik denk dan ‘vertel je ons wat je niet bij Arsenal had?’ vraagt Henry zich af in gesprek met Sky Sports. “Ben je op zoek naar iets anders? Wat is het? Na een training van één uur met Klopp zegt hij dat. Zeg je daarmee dat je dat niet bij Arsenal had?”

“Ik hoor hem praten, maar je moet zelf ook iets laten zien. Je praat over de manager, hij is geweldig. Je praat blijkbaar over de dingen die je bij Arsenal niet had. Alleen, je moet zelf ook iets op tafel leggen. Ik volg hem al een hele lang tijd en ik weet nog steeds niet waarin hij goed hij is. Je kan aan alle spelers zien waar ze niet goed in zijn, maar normaal gesproken weet je ook waar ze wel goed in zijn. Dat is iets wat hij heel snel moet begrijpen. Hij moet met iets komen, zodat iemand er mee kan gaan werken”, besluit de oud-spits.