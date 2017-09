Lewandowski laakt transferbeleid: ’Bayern München moet topspelers kopen’

Robert Lewandowski heeft zich uiterst kritisch uitgelaten over het transferbeleid van zijn werkgever Bayern München. De Poolse spits zou graag zien dat de club meer geld uit gaat geven en zodoende meer topspelers naar Zuid-Duitsland gaat halen.

“Bayern moet met iets naar buiten komen en creatief zijn als de club nog spelers van wereldniveau naar München wil halen”, vertelt Lewandowski in een interview met Der Spiegel. “Als je op het hoogste niveau wil meespelen, heb je dergelijke spelers nodig. Bovendien maken de vedettes de andere spelers beter.”

Lewandowski won veel prijzen met Bayern München, maar de Champions League ontbreekt nog op zijn palmares. “We kunnen alleen blijven concurreren en internationaal succes behalen als we topspelers kopen. Tot vandaag de dag heeft Bayern nog nooit een hogere transfersom dan 41,5 miljoen betaald voor een speler. In het internationale voetbal is dat een bedrag waarmee je nu eerder de middelmaat koopt dan de absolute top.”

Bayern gaf afgelopen transferperiode in totaal 101,5 miljoen euro uit. Daarvoor kwamen Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Serge Gnabry en Niklas Süle naar München. Daarnaast werd Sebastien Rudy transfervrij overgenomen van TSG 1899 Hoffenheim en kwam James Rodríguez op huurbasis over van Real Madrid.