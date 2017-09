Guardiola: ‘De vraagprijs van mijn collega konden we ons niet veroorloven’

Manchester City probeerde zich in de slotweken van de transferperiode nog te versterken met Jonny Evans. De verdediger van West Bromwich Albion bleek echter te duur voor the Citizens waardoor het niet tot een overgang kwam. Desondanks is manager Josep Guardiola tevreden over zijn huidige selectie.

“Mijn collega Tony Pulis (manager van WBA) had een vraagprijs in gedachten die we op dat moment niet konden veroorloven”, vertelt Guardiola tegen diverse Engelse media. “Ik weet niet hoe het volgend seizoen zit, maar hij is nu een speler van West Brom. We zullen wel overleven. We hebben uiteindelijk geld uitgegeven en spelers verkocht."

"We hebben vijf spelers gekocht die elk zo’n 38 miljoen euro hebben gekost.” De Spaanse manager ziet geen probleem in de financiën, omdat er ook een aantal spelers voor veel geld verkocht zijn. “We hebben geld om opnieuw te investeren. Ik ben blij met de selectie en we zullen van daaruit stappen gaan maken.”

Doordat Evans niet haalbaar bleek te zijn, mocht Eliaquim Mangala, die naar verluidt in beeld was bij Crystal Palace, niet vertrekken. Daardoor heeft Guardiola tot in ieder geval de start van 2018 te beschikking over vier centrale verdedigers.