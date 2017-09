‘Het verbaast me dat zo veel clubs op het laatst nog business moeten doen’

De clubs in de Premier League werden het donderdag eens over het eerder sluiten van de transfermarkt. Ronald Koeman, manager van Everton, is blij met die beslissing. “Ik ben daar al heel lang vóór, maar voorzie een probleem als de rest van Europa niet volgt”, schrijft de oefenmeester in zijn column in De Telegraaf.

“Het zou goed zijn als heel Europa één lijn trekt. Want het is werkelijk absurd wat er deze transferwindow allemaal is gebeurd. Vincent Janssen is niet de enige spits die op de dag van een belangrijk WK-kwalificatieduel werd lastig gevallen met een transfer”, stelt Koeman, die vindt dat dit soort zaken voor de competitiestart geregeld moeten zijn. “Het verbaast me dat zo veel clubs op het laatst nog business moeten doen.”

“Als trainer blijft het raar als straks blijkt dat je zelf geen speler meer kunt halen, maar clubs elders uit Europa wel voetballers bij jou kunnen weghalen. Zeker met de bedragen die deze zomer zijn betaald moet je nergens van opkijken. Een speler kan zomaar zeggen dat hij toch wil vertrekken”, concludeert de oefenmeester. “Het kan niet dat nationale teams tijdens een interlandperiode spelers moeten opstellen, die vlak daarvoor moeten beslissen of ze een ’move’ maken.”