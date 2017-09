Oxlade-Chamberlain legt transfer uit: ‘Ik moest uit mijn comfortzone stappen’

Alex Oxlade-Chamberlain verruilde Arsenal deze zomer voor Liverpool. The Reds telden naar verluidt 38 miljoen euro neer voor de middenvelder, die nog één jaar contract had in het Emirates Stadium. In gesprek met The Times geeft hij toe dat de keuze voor Liverpool de moeilijkste uit zijn leven was.

“Het was de moeilijkste beslissing uit mijn leven. Ik wil de Arsenal-fans die me altijd hebben gesteund graag bedanken. Maar ik kan niet mijn excuses aanbieden voor deze stap, ik wil meer uit mezelf halen”, zegt Oxlade-Chamerlain, die op Anfield een contract tot 2022 tekende. “Om meer uit mezelf te halen, moest ik uit mijn comfortzone stappen. Daarom heeft Liverpool zich ook bij mij gemeld.”

“Als buitenstaander wilde ik al graag onder Jürgen Klopp spelen”, vervolgt de middenvelder zijn verhaal. “Hij is inspirerend, gepassioneerd, betrokken en intens. Je kan dat zien aan de manier hoe zijn team speelt. Deze manager kan me naar een hoger niveau helpen, een schop onder mijn kont kan goed voor mij uitpakken.”