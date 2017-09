Koeman optimistisch: ‘Feyenoord is in staat om thuis te stunten tegen City’

Voor Feyenoord staat komende woensdag de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League op het programma. De Rotterdammers nemen het in eigen huis op tegen Manchester City. Die ploeg speelde enkele weken geleden nog met 1-1 gelijk tegen het Everton van manager Ronald Koeman.

“Josep Guardiola’s elftal is echt een topploeg met ongelooflijk voetballend vermogen. Ik vind het voetbal van City enorm aantrekkelijk om naar te kijken. Ben je niet agressief genoeg en geef je ruimte weg dan wordt het zomaar 5-0”, schrijft Koeman in zijn column voor De Telegraaf. Hij dicht de Rotterdammers wel kansen toe.

“Toch is Feyenoord thuis in staat te stunten. Als de ploeg compact speelt, komt er tegen City vroeg of laat een kans. Met Everton heb ik drie keer niet verloren”, vervolgt de oefenmeester, die de afgelopen week naar Oranje heeft gekeken. Het verbaasde Koeman dat het Nederlands elftal in een 4-3-3-formatie aantrad tegen Frankrijk. “Vooral omdat Dick (Advocaat, red.) zijn verdedigende organisatie altijd goed regelt en Ruud (Gullit, red.) een verleden heeft in Italië.”

“Ik zeg eerlijk dat de tactiek van Oranje tegen Frankrijk niet des-Advocaats of des-Gullits was. Ik heb geen enkele reden om beide coaches individueel te bekritiseren. Ik heb Dick hoog zitten en Ruud is altijd positief. Het zijn twee mannen die weten wat topvoetbal inhoudt”, stelt de manager van Everton. “Tegen Frankrijk waren meer verdedigende accenten nodig. Ik vind ook dat Nederland het doelsaldo niet tegen Bulgarije maar tegen Frankrijk heeft verloren.”