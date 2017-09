‘Soms staat dan al een andere speler klaar bij Ajax, maar soms ook niet’

John van ’t Schip keert zaterdagavond met PEC Zwolle terug bij Ajax. De huidige hoofdtrainer van de Zwollenaren speelde het grootste gedeelte van zijn loopbaan in Amsterdam en werkte daarna nog jarenlang als trainer voor de club. Hij koestert logischerwijs dan ook nog warme gevoelens voor Ajax.

“Ik ben 24 jaar bij Ajax betrokken geweest. Die club is altijd bij me en daar heb ik warme herinneringen aan. Dat je daar dan ook warme gevoelens voor koestert, is logisch”, zegt Van ’t Schip tegenover De Telegraaf. Hij begrijpt dat het voor Ajax moeilijk was om spelers binnen te halen. “Ik denk dat ze bij Ajax intern hard bezig zijn de club op niveau te houden, dat is niet makkelijk in deze markt.”

“Grote verkopen horen de afgelopen jaren bij Ajax. Soms staat dan al een andere speler klaar, maar soms ook niet. Dat zal voorlopig zo blijven. De onderkant van de Premier League kan al twee of drie keer meer bieden”, concludeert de oefenmeester. “Je moet constant inventief en creatief blijven en ik denk dat Ajax dat doet, alleen zijn er momenten dat je dit niet kloppend kunt maken. Maar er zit heel veel talent en genoeg voetbal in dit Ajax.”