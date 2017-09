‘De Hollandse voetbalschool moet niet leidend zijn voor hoe je gaat spelen'

Louis van Gaal werd in 2014 met Oranje derde op het WK in Brazilië. Sindsdien is het behoorlijk bergafwaarts gegaan met het Nederlands elftal, waardoor het EK in Frankrijk al gemist werd en het WK in Rusland ook aan Nederland voorbij lijkt te gaan. Van Gaal is niet verrast dat Oranje zo matig presteert in de kwalificatiereeks.

“Het probleem is dat er in deze kwalificatie al drie coaches voor de groep hebben gestaan”, zegt Van Gaal in een interview met het Algemeen Dagblad. Volgens de oefenmeester is de Hollandse school nog altijd een item bij Oranje. Van Gaal stelt dat 4-3-3 in aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk ‘gepusht’ werd. “Terwijl ik denk dat de Hollandse voetbalschool niet leidend moet zijn voor hoe je gaat spelen, lees: met welke systemen. Nee, de kwaliteit van de spelersgroep moet leidend zijn.”

“Het is tekenend: binnen drie dagen werd bevestigd dat Luxemburg dat dus wel kan, een systeem kiezen en uitvoeren dat past bij hun eigen kwaliteiten, afgezet tegen de kwaliteiten van de tegenstander”, vervolgt de oefenmeester zijn verhaal. Hij speelde op het WK in Brazilië met een defensiever systeem. “Nu bij Oranje zou Quincy Promes goed de rol van aanvallende back kunnen vervullen in het WK-systeem. Hij is ook zo’n multifunctionele speler in mijn ogen.”

Van Gaal ziet Feyenoord op dit moment als titelfavoriet in de Eredivisie. “Als ik nu moest zeggen wie kampioen wordt, zou ik weer voor Feyenoord kiezen. Alleen zal Feyenoord ook het nadeel van de Champions League gaan voelen. De extra wedstrijden zijn een aanslag op de competitieduels”, zegt Van Gaal, die de Rotterdammers minder kansen toedicht in de groepsfase van de Champions League. “Alleen in de teamfactor zie ik kansen. Daarin kunnen ze beter zijn dan Manchester City, Napoli of Shakhtar Donetsk.”