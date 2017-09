‘Ik heb op een schavot gestaan, met mijn hoofd in een strop’

Manchester United ging na het WK van 2014 in zee met Louis van Gaal en had hoge verwachtingen van de samenwerking, maar de FA Cup in 2015/16 was de enige prijs die er gepakt werd. Twee dagen na het winnen van de FA Cup werd Van Gaal op straat gezet en dat had hij wel zien aankomen, zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

Engelse media speculeerden maanden over het vertrek van Van Gaal en de Amsterdammer was zich er zelf ook wel van bewust dat José Mourinho reeds aan het warmlopen was: “Ik denk dat het allemaal geregisseerd is, ja, achter mijn rug om, al vanaf januari. Truus zei dat de houding van de directie naar haar toe veranderd was. Ik ontkende dat in het begin, want tussen mij als manager en CEO Ed Woodward verliep alles verder normaal. Maar plotseling gingen oud-spelers in de media roepen dat wij boring football speelden. En dat Mourinho al in december bij Chelsea was ontslagen, maakte het voor de media zeer aantrekkelijk om mee aan de slag te gaan”, aldus Van Gaal.

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal vindt het overigens niet vreemd dat de directie in Mourinho een geschikte opvolger voor hem zag. Allereerst omdat de Portugees meer jaren meekan en ‘een grote commerciële waarde’ vertegenwoordigt, aldus Van Gaal. “Uiteindelijk heeft Woodward het ook zo tegen me gezegd de dag na die FA Cup-finale.” Hij vindt het wel teleurstellend dat het bestuur niet de moed had om Van Gaal eerder in te lichten over de plannen: “Het is mijn grootste teleurstelling dat ze niet hebben ingeschat dat zoiets met mij te bespreken valt. Als ze met het Mourinho-verhaal bij me waren gekomen in januari, had ik gezegd: ‘oké, we gaan nog een half jaar gas geven, met volledige toewijding aan elkaar en daarna neemt hij het over’.”

“Ik heb een halfjaar op een schavot gestaan, met mijn hoofd publiekelijk in een strop. De druk was bijna onmenselijk. Daarom zeg ik: de FA Cup winnen is eigenlijk mijn grootste prestatie geweest als trainer. Want ondanks die strop om je nek moet je de spelers wel blijven motiveren”, besluit Van Gaal. Onder leiding van de 54-jarige Mourinho pakte Manchester United tot dusverre drie prijzen: de EFL Cup, de Community Shield en de Europa League. The Mancunians staan momenteel, na drie speelronden in de Premier League, op de eerste plaats en nemen het zaterdagavond op tegen Stoke City.