KNVB draait promotieplicht in Tweede Divisie mogelijk alweer terug

De KNVB voerde vorig seizoen de Tweede Divisie in om de doorstroming in de voetbalpiramide te bevorderen. Eén jaar later moet de voetbalbond hier alweer op terugkomen, omdat veel amateurclubs niet bereid zijn om te promoveren naar de Jupiler League. Om die reden lijkt de verplichte promotie te verdwijnen.

Via een brief heeft de KNVB aan alle clubs in de Tweede Divisie laten weten dat het in januari wordt gekeken naar de promotievoorwaarden. Rijnsburgse Boys heeft een gedeelte van die brief op de website gepubliceerd. “De promotieplicht blijft in principe gelden, tenzij het bijvoorbeeld om financiële redenen onverantwoord is om de stap naar het betaalde voetbal te zetten”, laat de KNVB via de brief weten.

“Promotie mag niet tot gevolg hebben dat het voortbestaan van de clubs of een goed verloop van de competitie in de Jupiler League in gevaar komt”, aldus de voetbalbond. In januari zal de KNVB om de tafel gaan met clubs die zicht hebben op promotie. Tijdens dit gesprek zal gekeken worden om het verantwoord is om die clubs te laten promoveren. Eind april wordt er dan besloten of de kampioen naar de Jupiler League promoveert.

Indien dat niet het geval is, zal er geen andere club promoveren. De hekkensluiter van de Jupiler League degradeert dan niet. Achilles’29 was afgelopen seizoen de eerste club die sinds 2010 degradeerde. Jong AZ werd kampioen van de Tweede Divisie en is zodoende dit seizoen actief in de Jupiler League.