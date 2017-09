‘Ajax is voor mij niet één, maar een paar stappen hoger’

Benjamin van Leer maakte deze zomer de overstap van Roda JC Kerkrade naar Ajax en moet zich voorlopig tevreden houden met een plek op de bank. Trainer Marcel Keizer geeft de voorkeur aan André Onana, maar dat betekent niet dat de 25-jarige Van Leer zich daarbij heeft neergelegd.

Het jeugdproduct van PSV vertelt in een interview met Het Parool dat hij van tevoren wist dat hij op de bank zou beginnen, maar dat hij vastberaden is om zijn kansen te pakken: “Ik probeer ooit eerste keeper te worden bij Ajax. Bij Roda JC ben ik ook begonnen als tweede keeper achter Bram Verbist.”

Van Leer twijfelde even of hij de stap moest maken omdat hij minder aan spelen zou toekomen, maar kreeg toch ‘het beste gevoel’ bij Ajax: “Het speelt mee dat Ajax een grote club is. Als je ooit bij een topclub onder de lat kunt staan, geeft dat een boost aan je carrière (…) Ajax is niet één stap hoger, maar een paar stappen.”

Van Leer speelde voor de amateurs van Elinkwijk alvorens hij in de zomer van 2007 de overstap maakte naar PSV. Hij tekende in februari 2010 zijn eerste contract en werd in het seizoen 2012/13 uitgeleend aan FC Eindhoven. Hij speelde zeventien wedstrijden voor de club uit de Jupiler League en vertrok vervolgens naar Roda JC. In dienst van Roda kwam Van Leer tot 85 wedstrijden en daarin incasseerde hij 125 treffers.