Donk en De Jong hebben geen toekomst in Turkije

Anthony Ralston kan de overstap maken naar de Premier League. Tottenham Hotspur en Everton hebben serieuze interesse in de jonge rechtsback van Celtic. (ESPN)

Jonny Evans kan zijn contract bij West Bromwich Albion verlengen. De verdediger zou dan met een salaris van 87.500 euro per week de beste betaalde speler van the Baggies kunnen worden. (Daily Mail)

De middenvelder blijft zodoende bij Galatasaray, maar komt net als onder anderen Nigel de Jong niet in de plannen van Igor Tudor voor.