‘Ze zeggen weleens dat Ajax een koude en kille club is, maar dat is het niet’

Diederik Boer stond tussen 2014 en 2017 onder contract bij Ajax. In die periode kwam de sluitpost tot elf wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers en deze zomer besloot de 36-jarige Boer terug te keren bij zijn oude liefde PEC Zwolle. Hij kijkt met plezier terug op zijn periode in de hoofdstad.

“Ze zeggen weleens dat Ajax een koude en kille club is. Als Ajax één ding niet is, is dat het. In de kantine, in de medische staf, de teammanagers, iedereen was er zó hartelijk. Ik kan echt geen slecht woord over mijn Ajax-tijd zeggen. Ja, het sportieve gedeelte dan misschien”, zegt de sluitpost in gesprek met de Stentor. “De club is van binnen en buiten gigantisch. Dat zie je terug in de randvoorwaarden en de faciliteiten.”

“Alles wordt er geregeld om de spelers zo goed mogelijk te laten presteren”, vervolgt Boer. Ook bij uitwedstrijden merkte hij naar eigen zeggen hoe groot Ajax is. “Als we met Zwolle met de bus in Heerenveen aankomen, staan er bij wijze van spreken drie man op je te wachten. Het afgelopen seizoen was het mooiste in de drie jaar dat ik bij Ajax gezeten heb. De sfeer in de groep, de manier van trainen, de kwaliteit van ons spel. We versloegen Schalke en Lyon en overklasten Feyenoord."