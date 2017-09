‘Het was Barcelona, het was niet dat hij naar Everton wilde’

Philippe Coutinho stond in de voorbije transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona, maar Liverpool liet de aanvallende middenvelder niet gaan. Jürgen Klopp neemt het de 25-jarige Coutinho niet kwalijk dat hij oren had naar een overstap naar het Camp Nou, zo vertelde hij op de persconferentie.

“Of ik denk dat iemand hem iets kwalijk neemt? De meesten zijn al jaren vrienden van elkaar”, zo doelde Klopp op de spelersgroep. “Als een club als Barcelona komt, dan zal niemand zeggen: ‘ben je gek? Waarom zou je daar naartoe willen?’ Nee, dat gebeurt niet, honderd procent niet. Iedereen begrijpt het en denkt: ‘oké, het is Barcelona’. Het is niet dat hij naar Everton wil, dan zou het wat mij betreft een ander verhaal zijn geweest.”

“Everton is ook een prachtige club, maar het is wel een andere situatie. Coutinho is er nu mede door de interlandperiode drie, vier weken niet bij geweest, maar dat stelt niet veel voor. De selectie kent hem en de spelers zijn erg goed bevriend met elkaar. Ze begrijpen het wel. Ze hadden waarschijnlijk gehoopt dat het allemaal anders was verlopen, maar het is niet anders”, besluit Klopp, die Coutinho niet zal gebruiken in het duel met Manchester City.

De 28-voudig international van Brazilië is fit, maar is nog niet opgenomen in de wedstrijdselectie van the Reds. Liverpool sloeg naar verluidt drie biedingen van Barcelona af, van respectievelijk minimaal 80, 85 en 90 miljoen euro. Directeur Albert Soler van Barcelona vertelde vorige week zaterdag dat Liverpool op de laatste transferdag een vraagprijs van tweehonderd miljoen hanteerde en dat de deal derhalve niet doorging.