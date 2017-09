‘Ik wil een van de besten van de Eredivisie zijn voordat ik bij Ajax vertrek’

Kasper Dolberg werd de afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Volgens de Deense spits is een transfer nooit aan de orde geweest, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. “Ik heb altijd gezegd dat ik hier wilde blijven”, aldus de negentienjarige Dolberg.

Toch zouden AS Monaco en Borussia Dortmund nadrukkelijk geïnteresseerd zijn geweest, maar Dolberg wil niet zeggen of er een concrete aanbieding is geweest. “Er zijn zoveel geruchten geweest. Dat iemand iets opschrijft, wil alleen niet zeggen dat het klopt. Ik heb wat dat betreft veel geleerd deze transferwindow”, concludeert de jonge spits, voor wie vijftig miljoen euro geboden zou zijn. “Dat is wel een beetje gek. Er gaat tegenwoordig zoveel geld om in het voetbal. Wat is nog normaal? Maar daar word ik niet nerveus van.”

“Er is hier en daar wel contact gezocht. Maar ik heb mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik er niets van wilde horen. Zo hadden we dat afgesproken., Natuurlijk heeft hij me wel verteld wat klopte en wat niet klopte van wat er werd geschreven. Maar ik wilde niet dat hij me iedere dag belde”, stelt Dolberg, die dit niet het juiste moment vond voor een volgende stap. Hij stelt dat hij nog stabieler moet worden voordat hij een transfer maakt.

“Ik denk dat ik eerst één van de beste spelers van de competitie moet zijn, voordat ik nadenk over een vertrek. Als ik op mijn best ben, kan ik tegen elke ploeg scoren. Maar in sommige wedstrijden speel ik nog niet zoals ik kan”, zegt de Deen, die met Klaas-Jan Huntelaar een concurrent erbij heeft gekregen. “Hij helpt me heel veel. Hij is een goed mens. Hij probeert het hele team te helpen. Het is goed dat hij hier is. Of we samen kunnen voetballen? Ik denk dat we dat al wel hebben laten zien.”