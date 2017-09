Feyenoord zag af van samenwerking met Manchester City

Feyenoord heeft afgezien van samenwerking met Manchester City. Martin van Geel onderhoudt goede contacten met de club uit de Premier League, maar in Nederland doen the Citizens vooral zaken met NAC Breda en niet met Feyenoord. Voor Feyenoord is dat een bewuste keuze geweest, vertelt Van Geel in De Telegraaf.

“John Guidetti was een absolute voltreffer, maar we wilden het niet uitbouwen tot een samenwerking”, aldus de sportbestuurder, die daarom diverse spelers van Man City afwees. “Met veel huurspelers van één club bouw je niets op en wij wilden zelf waarde creëren op het veld. Met eigen jeugd en aankopen die pasten binnen het budget van Feyenoord.”

Van Geel geeft bij het halen van versterkingen altijd de voorkeur aan spelers ‘dicht bij huis’. Hij prefereert de Nederlandse markt of Nederlanders in het buitenland en zoekt daarna het liefst in Scandinavië. “Criticasters roepen: hij heeft geen netwerk. Dat is er wel, maar dit beleid is in mijn ogen het meest verstandig en het beste voor Feyenoord.”

Over de voorbije transferperiode is Van Geel tevreden. Hij haalde onder anderen Sam Larsson, Ridgeciano Haps en Jean-Paul Boëtius naar De Kuip en de selectie was relatief snel rond. “We hebben vroeg ons huiswerk gedaan (…) We hebben snel geschakeld”, legt Van Geel uit. Hij vreesde nog even dat spelers als Nicolai Jörgensen, Tonny Vilhena en Jens Toornstra op het laatste moment weggekocht konden worden, maar dat drietal bleef.