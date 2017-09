Geslaagd debuut voor Mbappé: ‘Ik werk met de beste spelers van Europa’

Kylian Mbappé kan terugkijken op een geslaagd debuut bij Paris Saint-Germain. De achttienjarige aanvaller maakte vrijdagavond tegen FC Metz (1-5) zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever en keek daar na afloop tevreden op terug.

“Voor mijn eerste was het een mooie treffer. Ik wilde op Neymar passen, de verdediger onderschepte de bal daarna en vervolgens was ik sneller met mijn reactie op de tweede bal. Vervolgens schoot ik met kracht”, aldus Mbappé in gesprek met Canal+. “Ik heb altijd gezegd dat ik met geweldige spelers wil spelen. Ik werk nu met de beste spelers in de competitie en misschien ook in Europa.”

“Ik leer van hun bewegingen en professionaliteit om mijn best te doen op het veld. Ik wilde vanavond gewoon spelen en de coach heeft uiteindelijk een beslissing genomen. Ik heb ervan genoten. Ik ben blij, ik ben blij met hoe het is gegaan”, besluit Mbappé, die dinsdagavond zijn tweede wedstrijd voor PSG kan spelen. Men komt dan in de groepsfase van de Champions League uit tegen Celtic.