‘Ronaldo is ongelooflijk, vooral omdat Messi van een andere planeet is’

Michel Salgado is er heilig van overtuigd dat Cristiano Ronaldo voor de vijfde keer de Ballon d'Or gaat winnen. De oud-verdediger van Real Madrid vindt het ongelooflijk dat de Portugese wereldster zo vaak tot beste speler van de wereld is gekroond, mede omdat hij Lionel Messi net iets hoger aanslaat.

"Ik houd van ze allebei", zegt Salgado in gesprek met AS. "Het feit dat we twee spelers hebben die met een ongekend niveau in dezelfde tijd voetballen, is iets waar we allen van moeten genieten. Wat vooral opvalt is wat Ronaldo heeft gepresteerd. De prestatie van hem om op gelijke hoogte te komen met de vijf Ballon d'Ors van Messi, want Ronaldo gaat de volgende pakken, is ongelooflijk, vooral omdat die ander met zijn technische kwaliteiten van een andere planeet is. Het is alsof God hem een magisch toverstokje heeft gegeven."

Salgado geeft verder aan dat hij tegenwoordig met veel plezier naar het huidige Real kijkt: "Ze zijn in ieder aspect goed: de coach (Zinédine Zidane, red.) is geliefd bij de fans en alles bij de club is rustig, want ze winnen alle prijzen. Het tegenovergestelde is het geval bij Barcelona, waar alles een beetje stroef loopt. Zidane drukt echt zijn stempel op het team", besluit Salgado over de Fransman.