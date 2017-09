Volendams talent baalt: ‘Het heeft wel even pijn gedaan’

Joey Veerman deed vrijdagavond negentig minuten mee in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) en speelde daarmee zijn 38e duel in de Jupiler League. De achttienjarige middenvelder van FC Volendam had echter liever in de Eredivisie gespeeld, zo vertelde hij na afloop voor de camera van FOX Sports.

“Ja, dat is een lastig verhaal. Ik weet het eigenlijk ook niet, het is voor mij ook een raadsel. Ik hoefde eigenlijk alleen nog maar 'ja' te zeggen en het zou geregeld worden. Maar daarna heb ik vrij weinig meer gehoord. Ik zeg niet welke club, maar het was wel in Nederland”, aldus Veerman, die eerder nog gelinkt werd aan FC Utrecht.

“Het heeft wel even pijn gedaan. Vooral die laatste wee. Dan hoor je toch wat dingen van: misschien gaat het wel door, misschien niet. Als het dan niet doorgaat, moet je jezelf vol focussen op FC Volendam”, aldus Veerman, die bij Volendam nog onder contract staat tot de zomer van 2020.