Tien feiten die je moet weten over FC Utrecht - Roda JC Kerkrade

FC Utrecht liet op de derde speeldag bij FC Groningen de eerste punten van het nieuwe seizoen liggen. De Domstedelingen staan op zes punten, terwijl Roda JC Kerkrade nog altijd op het eerste punt wacht. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Galgenwaard, zondag vanaf 14.30 uur.

o In slechts één van de laatste vijf Eredivisie-ontmoetingen tussen FC Utrecht en Roda JC Kerkrade viel er meer dan één doelpunt (op 17 oktober 2015 werd het 1-1 in Utrecht).

o Desondanks kwamen de Utrechters tegen geen enkele andere Eredivisie-club zo vaak tot scoren als tegen Roda JC Kerkrade (115 keer).

o FC Utrecht hield de nul in de laatste vijf thuisduels in de Eredivisie en evenaart bij een clean sheet tegen Roda JC Kerkrade het clubrecord van zes opeenvolgende thuiswedstrijden zonder tegentreffer (neergezet in 1990, 2008 en 2010).

o Zakaria Labyad creëerde veertien kansen in de eerste drie Eredivisie-duels van 2017/18, meer dan iedere andere speler en evenveel als in zijn veertien Eredivisie-duels vorig seizoen.

o Cyriel Dessers en Jean-Cristophe Bahebeck behoren tot de vier spelers met de meeste schoten op doel tot dusver in de Eredivisie (zes) Bahebeck had voor dit aantal slechts één wedstrijd nodig.

o Erik ten Hag pakte als Eredivisie-trainer alleen tegen de traditionele top drie én AZ gemiddeld minder punten per wedstrijd dan tegen Roda JC Kerkrade: 1,25 per duel.

o Roda JC Kerkrade verloor de laatste vier Eredivisieduels. In de afgelopen tien seizoenen zetten de Kerkraders slechts één keer een langere reeks opeenvolgende nederlagen neer (zes, maart 2014).

o Van alle ploegen die zowel dit als vorig seizoen Eredivisie-voetbal speelden maakte voorafgaand aan deze speelronde alleen ADO Den Haag (vijf) minder uitgoals in 2017 dan Roda JC Kerkrade (zes).

o Alleen FC Groningen (28) en ADO Den Haag (26) kregen in de eerste drie speelronden meer schoten op doel tegen dan Roda JC Kerkrade (23), terwijl alleen Feyenoord minder schoten op doel tegen kreeg (8) dan Utrecht (9).

o Geen Eredivisie-speler blokkeerde dit seizoen zoveel schoten als Ognjen Gnjatic (zes).