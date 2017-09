Tien dingen die je moet weten over sc Heerenveen - PSV

Het nog ongeslagen sc Heerenveen hield aan de eerste drie speeldagen vijf punten over. PSV verzamelde negen punten en hoopt in Friesland een einde te maken aan enkele negatieve reeksen. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion, zondag vanaf 12.30 uur.

o Heerenveen verloor twee van de laatste elf thuisduels met PSV in de Eredivisie (vier zeges, vijf remises).

o PSV wist in de laatste tien seizoenen niet één keer de nul te houden op bezoek bij sc Heerenveen (zestien tegentreffers in totaal).

o SC Heerenveen kan voor de tweede keer deze eeuw ongeslagen blijven in de eerste vier Eredivisie-duels van een seizoen (eerder in 2015/16).

o Denzel Dumfries staat na drie duels al op vier assists. Afgelopen seizoen was er geen verdediger met meer dan vijf in het gehele Eredivisie-seizoen (vier spelers, waaronder Stefano Marzo).

o Morten Thorsby scoorde dit seizoen al vier keer. Dit decennium was alleen Alfred Finnbogason net zo trefzeker voor sc Heerenveen in de eerste vier speelronden van een seizoen (zes in 2013/14).

o Jurgen Streppel boekte als trainer nog nooit een Eredivisie-zege op PSV (twee remises, zes nederlagen). Als speler stapte hij één keer als winnaar van het veld (met RKC Waalwijk in 1993 - twee remises, drie nederlagen).

o PSV verloor slechts één van de laatste 31 uitwedstrijden in de Eredivisie: 22 zeges, 8 remises en één nederlaag bij Feyenoord in februari.

o Hirving Lozano kan de eerste Eredivisie-speler sinds Patrick Kluivert (in 1994) worden die in zijn eerste vier Eredivisie-duels het net weet te vinden. De enige buitenlandse speler die dit tot nu toe wist te doen was Béla Bodnár namens Sparta Rotterdam in 1962.

o Luuk de Jong kan zijn honderdste Eredivisie-duel voor PSV spelen. De laatste Nederlander die vaker scoorde dan De Jong in zijn eerste 99 wedstrijden voor PSV (54) was Wim Kieft in 1991 (64).

o Phillip Cocu kan de tweede trainer van PSV worden die in twee verschillende seizoenen de eerste vier competitieduels met de club weet te winnen (eerder in 2014/15), na Guus Hiddink in 1987/88 en 2002/03.