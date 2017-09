Van Drongelen kan werelddoelpunt Keïta niet voorkomen en verliest

RB Leipzig heeft de derde competitiezege binnen. De nummer twee van het vorige Bundesliga-seizoen wist te zegevieren op Hamburger SV, mede door een heerlijk afstandsschot van Naby Keïta: 0-2. De manschappen van Ralph Hasenhüttl hadden het betere van het spel en bezorgden de thuisploeg een verdiende nederlaag.

Leipzig was de gehele wedstrijd de betere partij, maar HSV, met Rick van Drongelen als linksback in de basis, hield de gehele eerste helft stand, mede dankzij goed keeperswerk van Christian Mathenia. Onder anderen Willi Orban, Timo Werner en Jean-Kevin Augustin verzuimden de score te openen. Filip Kostic kon de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong zetten, maar zijn poging faalde jammerlijk.

In de tweede helft was het eindelijk raak voor Leipzig en wel via een heerlijke goal van Keïta: de middenvelder kreeg de bal lastig aangespeeld, maar wist zichzelf knap vrij te maken en schoot van dertig meter de bal krachtig in het net. Even later besliste Werner het duel: de Duits international liet Mathenia kansloos. Door de zege heeft Leipzig nu negen punten uit vier duels, HSV moet het doen met zes punten.