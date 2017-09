Dost schiet Sporting in achtste minuut (!) van blessuretijd naar zege

Bas Dost was vrijdagavond zeer belangrijk voor Sporting Portugal. De Oranje-international benutte het duel met CD Feirense door in de achtste minuut van de blessuretijd vanaf elf meter raak te schieten: 2-3. Door de krappe zege blijft Sporting zonder puntenverlies aan kop gaan in Portugal.

De ploeg van Jorge Jesus had zeer veel moeite om tot scoren te komen tegen Feirense en het was pas in de tweede helft dat de fans van de uitploeg konden juichen. Sebastián Coates zorgde voor de 0-1 en drie minuten later tikte Bruno Fernandes de bal via de onderkant van de lat in het doel, waarna het duel vroegtijdig beslist leek.

De thuisploeg kwam echter terug via goals van Joao Silva en Oghenekaro Etebo. Lange tijd leek het erop dat Sporting voor het eerst dit seizoen puntenverlies ging lijden, maar Dost zorgde uiteindelijk toch voor de winst. In de allerlaatste minuut kreeg Sporting terecht een penalty en Dost zorgde met een rustige schuiver voor de drie punten.