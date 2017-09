De Graafschap en NEC gaan pijnlijk onderuit; PSV wint derby

MVV Maastricht kent een uitstekende start van het seizoen. De Limburgers boekten vrijdagavond een 1-2 overwinning op De Graafschap en delen de koppositie in de Jupiler League nu met FC Oss. NEC verloor verrassend bij FC Den Bosch en de beloften van PSV waren door een laat doelpunt te sterk voor FC Eindhoven.

De Graafschap - MVV Maastricht 1-2

De Graafschap en MVV deden in de beginfase weinig voor elkaar onder, maar het waren de bezoekers die scoorden. Dean Koolhof schoot de bal richting doel en via Filip Bednarek ging het leer erin: 0-1. Koolhof weigerde te juichen tegen zijn ex-werkgever. Na een kwart wedstrijd werd er gestaakt omdat er vuurwerk op het veld was gegooid en na de hervatting voerde De Graafschap de druk op. Zo kreeg Anthony van den Hurk een goede kans om er 1-1 van te maken, maar de spits schoot van dichtbij op Michael Verrips. In de tweede helft verdubbelde MVV door middel van een kopbal van Samy Mmaee de marge: 0-2. De Graafschap kreeg daarna kansen via Sjoerd Ars, Van den Hurk (driemaal) en Fabian Serrarens en een treffer van Van den Hurk werd vanwege buitenspel afgekeurd. Het leek zodoende bij 0-2 te blijven, maar Mark Diemers redde drie minuten voor tijd de Doetinchemse eer.

FC Oss - FC Dordrecht 3-1

Het eerste gevaar kwam van Andreas Calcan, maar hij schoot recht op Xavier Mous af. Aan de andere kant deed Richard van der Venne later een poging, maar hij stuitte op Nick Wolters. Na negentien minuten was het raak: Denis Mahmudov profiteerde van balverlies van Dean van der Sluys en scoorde. Uit een vrije trap van Fatih Kamaci kwam Oss drie minuten later weer langszij: 1-1. Kort voor die gelijkmaker was Gustavo Hamer met rood van het veld gestuurd omdat hij Van der Venne had neergehaald. In de tweede helft stelde Oss de zege veilig: Van der Venne scoorde met een lob en Kamaci zette met een stift de eindstand op het scorebord in het Frans Heesen Stadion.

FC Den Bosch - NEC 3-0

Den Bosch was na tien minuten dicht bij de 1-0 toen Joshua Smits een antwoord had op een poging van Sven Blummel, maar na twintig minuten was het wel raak: Dennis Kaars strafte een foutje van Smits af met een stift. Zes minuten later werd het 2-0: Oussama Bouyaghlafen bood Niek Vossebelt een niet te missen kans. NEC ging vervolgens op zoek naar de aansluitingstreffer, maar stuitte steevast op Kees Heemskerk. In de tweede helft hoopte NEC wat aan de achterstand te doen, maar dat lukte de degradant niet meer. De beste kansen waren voor Sven Braken en Ted van de Pavert, maar zij faalden namens NEC in de afronding en Arnaut Groeneveld miste nog een strafschop. In de slotfase maakte Muhammed Mert er 3-0 van.

FC Emmen - Fortuna Sittard 0-0

Fortuna begon het seizoen met zes punten uit drie speelronden uitstekend en sprokkelde vrijdagavond weer een puntje, waardoor het team van Sunday Oliseh nu vierde staat. In de eerste helft had Fortuna het meeste balbezit en zorgde men ook voor de meeste dreiging, maar de beste kans was voor Emmen toen de paal werd geraakt. De thuisploeg zou het aluminium na de pauze nog tweemaal teisteren miste zelfs een strafschop. Doelman Miguel Santos pakte tien minuten voor tijd een penalty van Anco Jansen. Emmen sloot het duel met een rode kaart voor Cas Peters met tien man af, maar ook daarna werd er niet meer gescoord.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-2

Vorig seizoen won Jong PSV met 0-5 op bezoek bij FC Eindhoven en het leek er vrijdagavond even op dat dat kunstje weer zou worden geflikt: Sam Lammers schoot al na een kwartier spelen de bal op prachtige wijze in de bovenhoek. Een paar minuten later stond het echter alweer gelijk, omdat Eloy Room een poging van Mart Lieder niet kon keren. Daarna waren beide teams af en toe gevaarlijk voor het doel van de tegenstander, maar werd er lange tijd niet gescoord. Mauro Junior besliste vlak voor tijd het duel met zijn eerste treffer in het betaald voetbal, waardoor Jong PSV met drie punten huiswaarts keerde.

VIDEO | Wauw, wat een lekker doelpunt van Sam Lammers voor de beloften van PSV! ???? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 8 september 2017

Go Ahead Eagles - FC Volendam 1-1

Scheidsrechter Pol van Boekel had nog niet gefloten voor de aftrap of Go Ahead Eagles stond al op voorsprong via Stefano Beltrame. De huurling van Juventus werd de diepte ingestuurd en schoot het leer buiten bereik van keeper Hobie Verhulst in het net. De ploeg van Leon Vlemmings kon ondanks goede mogelijkheden de voorsprong niet uitbreiden en na rust profiteerde Volendam aangezien Teije ten Den gelijkmaakte. De thuisploeg ging na de onderbreking verder met kansen creëren, hoewel Kevin Visser namens de uitploeg ook dicht bij een treffer was, maar zijn poging belandde op de lat.

Almere City FC - Helmond Sport 3-1

De eerste helft was halverwege toen het eerste belangrijke wapenfeit zich voordeed: Damon Mirani kopte uit een hoekschop de thuisploeg op voorsprong, ondanks het lichte overwicht van Helmond Sport. Jordy Thomassen dacht even later de gelijkmaker te produceren, maar de aanvaller stond in buitenspelpositie. Daarna viel er wederom weinig te beleven en waren de spelers blij dat ze na 45 minuten konden schuilen voor de regen. Direct na rust kopte Arsenio Valpoort de 2-0 binnen en een kwartier voor tijd schoot de aanvaller de beslissende 3-0 tegen de touwen. De benutte penalty van Fuhrgill Zeldenrust mocht niet meer baten.

SC Cambuur - Jong FC Utrecht 2-2

Door de hevige regenval waren er bulten onder het veld ontstaan, dat ertoe leidde dat het duel een halfuur later begon dan afgesproken. Jong FC Utrecht kreeg in de eerste helft veel mogelijkheden om de score te openen, maar het was Alvin Daniels die vlak voor het rustsignaal doelman Thijmen Nijhuis kon kloppen. In het tweede bedrijf werd het spel stilgelegd door arbiter Ingmar Oostrom vanwege rookontwikkeling vanaf de tribune. Na de hervatting kon Mathias Schils snel inrukken met zijn tweede gele kaart, waarna Nick Venema de uitploeg op gelijke hoogte bracht. Matthew Steenvoorden zorgde even daarna voor de 2-1 voorsprong, maar Redouan El Yaakoubi maakte vlak voor tijd de gelijkmaker. Tussendoor werd ook Bilal Ould-Chikh met rood van het veld gestuurd.