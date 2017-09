‘Op het moment dat ik naar PSV kwam, heb ik ook Ajax de kans gegeven’

Siem de Jong mocht in de zomer van 2016 tijdelijk weg bij Newcastle United en PSV bood uitkomst. De middenvelder kwam in Eindhoven weer aan spelen toe, maar zijn terugkeer in de Eredivisie werd hem niet in dank afgenomen door fans van Ajax, de club waar hij tegenwoordig weer onder contract staat. Toch denkt De Jong dat de fans hem inmiddels weer in de armen hebben gesloten.

De Jong scoorde destijds namens PSV tegen Ajax nog de belangrijke gelijkmaker (1-1). "De vervelendste goal ooit denk ik niet, ik kan me er wel een paar vervelendere herinneren van spelers", reageert de Ajacied desgevraagd bij AT5. "Ik heb er ook een heleboel vóór Ajax gemaakt. Op het moment dat ik naar PSV kwam, heb ik ook Ajax de kans gegeven om mij te huren."

De Jong zegt echter dat Ajax niet geïnteresseerd was: "Die hebben toen gezegd dat ze genoeg middenvelders hadden, dan was het voor mij ook niet gunstig geweest om een jaar verhuurd te worden aan een team die me niet zou opstellen." De Jong zegt dat hij de teleurgestelde fans van Ajax wel kan begrijpen. "Maar kijkend naar mijn verhaal moet ik wedstrijden spelen en PSV bood mij die kans. Het was ook nog eens de kans om samen met mijn broer te spelen."