‘Sir Alex Ferguson hield komst Zidane tegen vanwege Cantona’

Manchester United had in 1996 de mogelijkheid Zinédine Zidane te strikken nog voordat hij tekende bij Juventus. De Fransman was op weg naar de uitgang bij Girondins Bordeaux en the Red Devils benaderden club en speler voor een overstap naar Old Trafford. Sir Alex Ferguson was echter van mening dat Zidane een sta-in-de-weg zou vormen.

Martin Edwards, voormalig voorzitter van de Engelse grootmacht, zegt dat de iconische manager wel onder de indruk was van de kwaliteiten van Zidane, maar dat hij zijn komst niet zag zitten vanwege de aanwezigheid van Eric Cantona bij United: “Zidane en Eric speelden op dezelfde positie en Alex dacht dat als Zidane was gekomen, Eric heel teleurgesteld zou zijn”, aldus Edwards bij de BBC.

“Achteraf gezien is het inderdaad een pijnlijke beslissing, omdat Eric een jaar later met pensioen ging en Zidane veel jonger was, dus had hij de plek van Eric kunnen overnemen”, besluit Edwards. De huidige trainer van Real Madrid speelde in totaal vijf seizoenen bij Juventus en werd daar onder meer tweemaal kampioen, waarna hij tekende bij de Koninklijke.