Twijfels over Larsson: ‘Bij Heerenveen was het vaak ook helemaal niks’

Sam Larsson deed al mee bij de beloften van Feyenoord, maar kan zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo zijn debuut maken in het eerste elftal. Sjoerd Mossou vraagt zich af of de van sc Heerenveen overgekomen aanvaller gaat slagen in De Kuip, want de journalist annex columnist heeft zo zijn twijfels.

Mossou vertelde vrijdag in RV Rijnmond dat de 24-jarige Larsson wisselvallig presteert: “Bij Heerenveen was het soms alles, en vaak ook helemaal niks. Het publiek bij Heerenveen is niet kritisch, bijna volgzaam. In De Kuip is dat anders; daar kun je het niet meer dan twee keer flikken of er wordt gesproken over Kuipvrees.”

Larsson, drievoudig international van Zweden, moet bij Feyenoord de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen de uitstekend begonnen Jean-Paul Boëtius. Hij speelde voor IK Zenith en IFK Göteborg alvorens hij in de zomer van 2014 naar Heerenveen vertrok. In dienst van de Friezen kwam Larsson tot 23 doelpunten en 30 assists in 98 officiële wedstrijden.