‘Ik zal ongetwijfeld veel wedstrijden gaan spelen bij Jong Ajax’

Carel Eiting maakte in oktober in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys (1-6) zijn debuut voor Ajax, maar kwam sindsdien niet meer in actie in het eerste elftal van de Amsterdammers. De middenvelder maakt zich desondanks geen zorgen over zijn speelkansen in de Johan Cruijff ArenA, zo vertelt hij aan ELF Voetbal Magazine.

De negentienjarige Eiting zegt dat je het zelf moet ‘afdwingen’ omdat de concurrentie moordend is: “Maar ik moet wel reëel blijven, ik kom net kijken. Daarom ben ik hartstikke rustig. Maar het is logisch dat je ook wil spelen als je in de ArenA op de bank zit. Dat wil iedere speler”, aldus Eiting.

De international van Oranje Onder-20 voegt eraan toe dat de voetballerij erg veranderlijk is het dat het zomaar kan voorkomen dat hij opeens flink aan de bak moet in Ajax 1. “Voor mij is het zaak dat ik keihard train en hopelijk wat minuten kan maken. Maar ik zal ongetwijfeld heel veel wedstrijden gaan spelen in Jong”, aldus Eiting.