‘Als ik Janssen was, zou ik even met Van Hooijdonk bellen’

Vincent Janssen maakt het seizoen af bij Fenerbahçe. De club uit Aziatisch Istanbul maakte vrijdag melding van een principeakkoord en rondde de deal in de avond af. Bij de club uit Istanbul moet de huurling van Tottenham Hotspur de concurrentie aangaan met landgenoot Robin van Persie, Fernandão en Roberto Soldado.

John van den Brom coachte Janssen bij AZ en heeft er vertrouwen in het avontuur van de linkspoot naar Fenerbahçe goed kan uitpakken: “Ik weet waar Vincent toe in staat is als hij vertrouwen voelt. Het is een type dat in elke competitie zou passen, in Turkije dus ook. Hij zal zich sowieso een slag in de rondte werken. En dat kunnen ze daar wel waarderen.”

Van den Brom adviseert Janssen wel om te informeren bij Pierre van Hooijdonk omdat het er in de Turkse competitie nog wel eens ‘hectisch’ aan kan toegaan, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad: “Dus dan zou het goed zijn als Vincent even met Van Hooijdonk gaat bellen want die heeft het één en ander meegemaakt daar”, klinkt het.

De 23-jarige Janssen speelde in de jeugdopleiding van onder meer Feyenoord en maakte bij Almere City FC zijn debuut in het betaalde voetbal. Na 32 doelpunten stapte hij over naar AZ en ook in Alkmaar kwam hij tot 32 treffers, maar dan in minder wedstrijden: 49 stuks. Tottenham nam Janssen vervolgens voor minimaal twintig miljoen euro over en legde de vijftienvoudig international van Oranje tot medio 2020 vast.