Guardiola bevestigt: ‘Arsenal wilde Raheem Sterling hebben’

Josep Guardiola heeft bevestigd dat Arsenal Raheem Sterling wilde betrekken in een transfer van Alexis Sánchez. De manager van Manchester City wilde de 22-jarige linksbuiten echter niet kwijt en daardoor liep de deal spaak, zo heeft hij vrijdag op de persconferentie bevestigd voor het duel met Liverpool van komende zaterdag.

“Ze hebben mij gesproken en ik zei ‘absoluut, niet, absoluut niet. Er is niet één procent kans dat we Raz gaan ruilen, want ik heb veel vertrouwen in hem’. 22 jaar oud, een Engelsman, veel ruimte voor verbetering”, zo somde Guardiola op. “De enige deal die ze wilden sluiten, was cash. Uiteindelijk is Alexis bij Arsenal gebleven en wat er in de winter gaat gebeuren, weet ik niet. Soms gaat iets door en soms niet.”

“Alexis is een speler van Arsenal. Ja, we waren geïnteresseerd in hem, maar Arsenal besloot hem niet te verkopen. Ik wens Alexis het beste voor de rest van dit seizoen. Ik ken hem van Barcelona en dat is het”, besluit Guardiola. Manchester City zou deze zomer een bod van 54 miljoen euro hebben uitgebracht en later zou men nog bereid zijn geweest om 76 miljoen te betalen voor Sánchez, die na dit seizoen uit zijn contract loopt bij Arsenal.

De 28-jarige Sánchez begon zijn carrière bij Deportes Cobreloa in eigen land en maakte in de winter van 2007 de overstap naar Udinese. Hij werd nog even verhuurd aan Colo Colo, maar wist daarna al gauw de harten van i Zebrette te veroveren. De flankspeler maakte 21 doelpunten in 112 wedstrijden en via River Plate kwam hij in de zomer van 2011 bij Barcelona terecht. Arsenal nam hem drie jaar later voor minimaal 38 miljoen euro over.