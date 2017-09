‘Cuchu’ zet punt achter imposante carrière en blijft in voetbal actief

Esteban Cambiasso heeft besloten te stoppen als professioneel voetballer. De 37-jarige voormalig middenvelder van Real Madrid, Internazionale, Leicester City, River Plate, Independiente en Olympiacos heeft vrijdag middels een statement bekendgemaakt dat hij zijn voetbalcarrière beëindigt.

De 37-jarige Argentijn won in zijn loopbaan veel prijzen: hij is onder andere vijf keer Italiaans, één keer Spaans en twee keer Grieks kampioen geworden. Ook is Cambiasso met River Plate eenmaal kampioen geworden in Argentinië. De mannetjesputter beleefde zijn hoogtepunt in 2010 toen hij met Internazionale, met Wesley Sneijder in de gelederen, de Champions League won.

Bij Inter speelde Cuchu het langst en kwam in totaal 435 keer in actie voor de Italiaanse topclub, waarin hij 52 keer scoorde. Het is nog onduidelijk wat de 51-voudig international van Argentinië nu gaat doen. Verschillende Argentijnse en Spaanse media claimen dat Cambiasso plannen heeft om het trainersvak in te gaan, terwijl Griekse media zeggen dat hij de ambitie heeft om ergens aan de slag te gaan als technisch directeur.