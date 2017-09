Bilic reageert op vete tussen West Ham en Sporting: ‘Ik moest erom lachen’

Slaven Bilic kan de humor van de vete tussen West Ham United en Sporting Portugal wel inzien. De twee clubs bakkeleien over de mislukte overgang van William Carvalho. De Portugese topclub beschuldigt de Engelse club ervan de middenvelder op illegale wijze benaderd te hebben, dreigt naar de FIFA te stappen en stelde dat the Hammers geen bod hadden gedaan, waarop West Ham geagiteerd reageerde.

West Ham benadrukte dat men wel een bod gedaan had en stelde dat de Portugezen hierover liegen. De Engelse club dreigt met juridische stappen tegen Sporting, maar volgens Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho moeten de supporters van the Hammers bij de eigenaren, ‘the Dildo Brothers’, van de club zijn voor tekst en uitleg. Nuno Saraiva, communicatiedirecteur van Sporting, noemde covoorzitter David Sullivan eerder al een 'leugenaar' en een 'parasiet'.

De soap kreeg woensdagavond een nieuwe wending, toen Sky Sports bewijs publiceerde van een bod van West Ham op Carvalho. Bilic reageert vrijdag voor het eerst op de heftige ruzie tussen de clubs: “Het was grappig om te lezen wat er werd gezegd. Ik moest erom lachen. Ik wilde Carvalho hebben en het leek veelbelovend. Maar ik wil er verder niets over kwijt”, besluit de manager.