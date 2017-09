De Ligt: ‘Een heel aardige jongen, intelligent, leergierig, weet wat hij wil...’

Ajax speelt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen PEC Zwolle en er wordt druk gespeculeerd welke speelwijze trainer Marcel Keizer gaat hanteren. De oefenmeester kan kiezen voor Kasper Dolberg én Klaas-Jan Huntelaar in de aanval, waardoor Ajax met drie verdedigers kan gaan spelen. De Ligt vindt dat Ajax wel met drie verdedigers kan voetballen.

Het achttienjarige talent zegt dat Ajax zowel met vier als met drie verdedigers goed voor de dag kan komen: “Ik weet dat we het allebei kunnen. In de jeugd wordt je ook wel opgeleid om met drie man achterin te spelen”, zegt De Ligt in gesprek met FOX Sports. “We hebben nu twee heel goede spitsen en het is interessant wat het in de praktijk gaat brengen.”

De Ligt is lovend over Maximilian Wöber, de Oostenrijkse aanwinst van Ajax: “Een heel aardige jongen, intelligent, leergierig, weet wat hij wil… Ik denk wel een jongen die ons kan versterken”, aldus de verdediger, die in de toekomst veel kan gaan samenspelen met Wöber. De Ligt zegt dat er wel een klik is tussen de twee: “Op zich wel. Hij heeft natuurlijk mijn leeftijd en ik spreek veel met hem.”