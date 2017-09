Kramer met ander gevoel op de bank bij Feyenoord: ‘Dit jaar ben ik nog beter’

Michiel Kramer zit met een ander gevoel op de bank dan vorig jaar. De spits speelde vorig seizoen zeventien wedstrijden bij Feyenoord, waarvan zestien als invaller, tot frustratie van Kramer. Hoewel hij nog steeds op weinig speeltijd kan rekenen bij de Rotterdammers vanwege de aanwezigheid van Nicolai Jörgensen, zegt Kramer dat hij dit seizoen makkelijker zijn rol achter de Deen kan accepteren.

"Natuurlijk had ik een periode waarin ik het niet altijd leuk had, maar dat weet iedereen", aldus Kramer in gesprek met RTV Rijnmond. "Het is een nieuw seizoen en ik ben gewoon aan het knokken voor minuten en wedstrijden. Ik voel me goed en heb plezier. Dit jaar is het iets makkelijker, omdat je nu gelijk weet waar je aan toe bent."

Afgelopen zomer was er veel belangstelling voor Kramer, onder meer van FC Utrecht en van veel buitenlandse clubs. Kramer wil echter niet bij een andere club in Nederland voetballen en de buitenlandse clubs waren geen interessante opties. "Je weet wat er nu speelt bij Feyenoord", vervolgt de aanvaller. "Nicolai is eerste spits en ik zit erachter. Ik moet zorgen dat hij scherp blijft. En dit jaar ben ik nog beter. Omdat het in mijn hoofd goed zit."