Internazionale komt met groot contractnieuws: ‘Dit is een bijzondere dag’

Ivan Perisic heeft zijn contract bij Internazionale verlengd. De Kroatische buitenspeler lag nog drie seizoenen vast, maar zette vrijdag zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2022. In de voorbije maanden werd Perisic veelvuldig in verband gebracht met Manchester United, maar uiteindelijk bleef hij Inter trouw. De club meldt de contractverlenging via de officiële kanalen.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat in de nieuwe verbintenis een afkoopsom van zeventig miljoen euro. Die zou echter alleen gelden voor clubs buiten Italië. Daarmee wil Inter voorkomen dat een club als Manchester United terugkeert en Perisic voor zeventig miljoen euro kan oppikken. "Dit is een bijzondere dag. Er komt wat emotie bij kijken. Ik ben blij na de zomer vol stress", vertelt Perisic aan het clubkanaal.

"Nu kijken we vooruit. Ik denk alleen maar aan Inter. We zijn alleen maar bezig met wat er op het veld gebeurt", verzekert Perisic. "Ik heb een tijdje mijn mond gehouden. Maar onder Luciano Spalletti zal ik alleen maar beter worden." Perisic speelt sinds 2015 voor Inter. Hij kwam destijds over van VfL Wolfsburg en speelde 72 competitieduels voor i Nerazzurri, waarin hij 19 keer scoorde. Dit seizoen staat de teller op één doelpunt in twee duels.