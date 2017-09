Keizer: ‘Ik vind dat hij nog een of twee jaar bij Ajax moet blijven’

Kasper Dolberg werd in de laatste dagen van de transferwindow nog in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. AS Monaco zou een bod van vijftig miljoen euro hebben uitgebracht, maar die aanbieding is naar verluidt door de Amsterdammers van tafel geveegd. Trainer Marcel Keizer heeft naar eigen zeggen geen signalen ontvangen dat Dolberg nog zou vertrekken.

“Ik luister alleen naar wat ik intern te horen krijg. Ik heb niet het idee gehad dat het zover was, maar dat is misschien meer een vraag voor Marc Overmars”, zegt Keizer op de wekelijkse persconferentie. “Een paar jaar Eredivisie is niet slecht voor je als je zo jong bent. Ik houd de jonge jongens allemaal graag bij elkaar.”

“Ik denk dat het beter is om ergens anders als gevestigde naam binnen te komen. Ik vind dat hij nog een of twee jaar bij Ajax moet blijven”, vervolgt Keizer zijn verhaal. De laatste dag van de transferwindow verliep verder zeer rustig in Amsterdam. “De laatste dag is er naar mijn weten niets gebeurd, maar daar moet je voor bij Marc zijn.”