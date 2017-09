De Boer vergelijkt: ‘Toen ik bij Ajax zat, sprak ik niet over kampioenschappen’

Crystal Palace kruist zondag de degens met Burnley en volgens de Engelse kranten is die uitwedstrijd voor Frank de Boer de laatste strohalm. De trainer staat onder grote druk na drie nederlagen op rij, maar oogde vrijdagmiddag kalm tijdens de persconferentie voor het duel. De Boer is ervan overtuigd dat goede resultaten zullen volgen met Crystal Palace.

Onlangs noemde clubvoorzitter Parish de seizoensstart 'niet geweldig' en gaf hij aan dat voetbal een resultaatgerichte business' is. De Boer werd gevraagd naar die uitspraken. "Ik voer altijd serieuze gesprekken met Steve", legde hij uit. "Eens per week komen we bij elkaar en bespreken we wat er allemaal gaande is. Ik maak me me er niet zo druk om. Dit is geen dagproject, maar een project voor de lange termijn. Dat weten we allebei."

De Boer vindt het onrealistisch om te verwachten dat iedere wedstrijd gewonnen wordt. Zijn ploeg is zich nog steeds aan het verbeteren, merkte de Nederlander op. "Ik draai al dertig jaar mee in het profvoetbal en ik weet dat het soms wat langer duurt. Ik voel me er goed over. We hebben goed getraind", zei hij. "Steve en ik weten wat we gaan doen. Iedereen wil resultaten en goede optredens en dat wil ik ook."

De Boer is qua aanpak bij de wedstrijdvoorbereidingen niet veranderd ten opzichte van zijn periode bij Ajax, voegde hij toe. "Toen ik bij Ajax zat, sprak ik niet over kampioenschappen. Ik sprak over hoe we moeten spelen. Dat is hier niet anders", benadrukte de oefenmeester. "We willen iedere wedstrijd punten pakken, maar je moet ook nagaan hoe je speelt. Als we doorgaan met waarmee we bezig zijn, dan zullen de resultaten volgen. Daar ben ik zeker van."