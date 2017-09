Cocu pleit ook voor kortere transferperiode: ‘Die stap verdient navolging'

Phillip Cocu vindt het een goed moment om de zomerse transferperiode in te korten. De trainer van PSV is al langer van mening datg die periode korter kan, maar zegt op de wekelijkse persconferentie dat er nu doorgepakt moet worden. De clubs in de Premier League werden het donderdag eens over een kortere transferwindow.

"Dit is een goed moment om tot veranderingen te komen, maar dat zal zeker nog het nodige overleg en werk vergen”, wordt Cocu geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “Als er tussen de bonden goede afspraken worden gemaakt, verdient de stap in Engeland zeker navolging. Tussen de landen onderling moet er overeenstemming zijn, omdat de ene markt niet nog weken langer open zou moeten zijn dan de andere.”

De oefenmeester van de Eindhovenaren kijkt terug op een teleurstellende transferperiode. “Door een samenloop van omstandigheden is het niet gelukt om een speler te halen die wilden halen”, concludeert Cocu. Hij zag onder meer Davy Pröpper, Andrés Guardado, Jetro Willems en Héctor Moreno vertrekken. Daar tegenover staat de komst van Hirving Lozano, Derrick Luckassen en Eloy Room.

PSV neemt het komende zondag in Friesland op tegen sc Heerenveen. “Ze zijn sterk in eigen huis. Het is een pittige wedstrijd, maar voetballend waren wij niet minder de laatste jaren. Er staan zondag twee ploegen op het veld die graag willen aanvallen”, aldus Cocu. Kenneth Paal keerde met lichte liesklachten terug van internationale verplichtingen, maar trainde vrijdag wel gewoon mee.