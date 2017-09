Coutinho nog niet in selectie: ‘Hij wilde niet maar vijftien minuutjes spelen’

Philippe Coutinho maakt nog geen deel uit van de selectie van Liverpool, als the Reds het zaterdag in het Etihad Stadium opnemen tegen Manchester City. Manager Jürgen Klopp maakt op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd bekend dat de Braziliaan nog niet fit genoeg is en dat daarom besloten is om hem buiten de wedstrijdselectie te houden.

“Voor we beginnen, we gaan het vandaag niet hebben over een transfer van Coutinho. Ik wil het alleen over de wedstrijd hebben, wie het over iets anders wil hebben, kan vertrekken”, grapt Klopp aan het begin van de persconferentie. “We moeten Coutinho voorbereiden op de rest van het seizoen en dat is redelijk lastig met ons drukke schema. Hij was het daarmee eens en wilde niet maar vijftien minuutjes spelen.”

“Het is alsof je een pauze neemt in een relatie. Je probeert te vergeten wat er gebeurd is en dat doe ik ook. Op dit moment ben ik blij met de situatie”, zegt Klopp over de situatie van Coutinho. De Braziliaan wilde dolgraag naar Barcelona verkassen, maar Liverpool veegde diverse aanbiedingen van tafel.

“Ik heb het al vaker gezegd: ik kan niet iedere speler elke seconde van de dag gelukkig houden”, wordt de Duitse manager van Liverpool geciteerd door de BBC. “We hebben erover gesproken in de kleedkamer. Als de spelers daar om zich heen kijken, zien ze overal kwaliteit zitten. Als je slim genoeg bent om die kwaliteiten van elkaar te herkennen, kan het een topseizoen worden.”