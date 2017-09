Larsson maakt debuut in wedstrijdselectie: ‘Hij zal meereizen naar Almelo’

Voor Feyenoord staat er een drukke week voor de deur. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst neemt het achtereenvolgens op tegen Heracles Almelo (zaterdag), Manchester City (woensdag) en PSV (zondag). Van Bronckhorst sluit niet uit dat hij in drukke weken zal gaan rouleren.

“Wij hebben een goede, brede selectie. Daarnaast hebben we de spelers om te rouleren, maar je kijkt naar wat de wedstrijd nodig heeft. Nu moeten we ook doordeweeks spelen, dat is een verschil met vorige weken. We spelen zes wedstrijden in de komende drie weken”, wordt de trainer van Feyenoord geciteerd door RTV Rijnmond. Van Bronckhorst spreekt van ‘een serieuze test’ in Almelo.

“Daar zullen wij klaar voor zijn. Heracles speelt heel makkelijk en compact. Over kunstgras is genoeg gezegd. Wij gaan om de punten binnen te halen”, vervolgt Van Bronckhorst, die alle internationals fit terug zag keren in Rotterdam. Sam Larsson maakt voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord. “Larsson zal meereizen naar Almelo. Hij heeft nog niet echt een voorbereiding gehad, dat is wennen. Maar hij pikt het snel op.”

Volgens Van Bronckhorst is zijn selectie nog niet bezig met de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Komende woensdag komt Manchester City naar De Kuip. “Eén van onze krachten vorig jaar was dat we niet over wedstrijden heen keken. Ik kijk wel verder, maar de spelers niet. Roy Makaay heeft al gekeken bij Manchester City, morgen hebben we de wedstrijd op beeld. Vanaf zondag gaan we daar naartoe werken met de groep.”