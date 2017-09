Keizer houdt aankopen op de bank: ‘In duels sterker dan anderen’

Ajax hervat de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Na afloop van het laatste competitieduel met VVV-Venlo (0-2) gaf trainer Marcel Keizer aan dat hij niet meer om Klaas-Jan Huntelaar heen kan. Of de ervaren spits zondag aan de aftrap verschijnt in de Johan Cruijff ArenA wilde Keizer vrijdag op de persconferentie nog niet prijsgeven. Wel gaf hij aan dat Kasper Dolberg nog altijd zijn eerste spits is.

Huntelaar maakte in zijn eerste weken een sterke indruk en maakte tijdens de wedstrijden telkens wat los in de ploeg van Keizer. Hoe de voorhoede van Ajax er zaterdag uit zal zien, wilde de trainer niet zeggen. Omdat Justin Kluivert nog niet honderd procent fit is na zijn hamstringblessure, lijkt het erop dat de Amsterdamse aanval zal bestaan uit David Neres, Dolberg en Amin Younes. “De opstelling geef ik nog niet prijs”, aldus Keizer, die de eventuele basisplaats van Huntelaar niet wilde bevestigen.

Wie in ieder geval niet aan de aftrap verschijnt, is Siem de Jong. “Hij is fit en voetballend oké. Maar hij vindt zelf ook dat-ie nog wel stapjes moet maken voor de basis. Hij heeft alles meegetraind sinds zijn komst. Je ziet dat hij in de duels sterker is dan de jongere jongens”, zei Keizer. Ook aankopen Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela krijgen geen basisplaats. “Nee, zij hebben nog niet genoeg trainingen meegemaakt om nu al te gaan wisselen.”

Tot slot liet Keizer zijn licht schijnen over de afgelopen transferperiode. Directeur spelersbeleid Marc Overmars haalde diverse spelers naar Amsterdam, maar slaagde er niet in om een extra linksback aan te trekken. “Ik had er graag een linksback bij gehad”, aldus Keizer, die zich erbij neer heeft gelegd. “We hebben daar wel opties.” Een van die opties is Daley Sinkgraven, maar hij is nog altijd niet volledig fit.