Wenger laakt kritiek van clubiconen: ‘Zij hadden ook hun zwakheden’

Het seizoen van Arsenal is niet al te voortvarend van start gegaan. Uit de eerste drie wedstrijden werden drie punten gepakt en met name de 4-0 nederlaag tegen Liverpool kwam hard aan bij the Gunners. Clubiconen als Ian Wright, Thierry Henry, Lee Dixon, Paul Merson en Martin Keown leverden forse kritiek op het elftal van manager Arsène Wenger.

De Franse manager kan niks met die kritiek. “Ik begrijp niet zo goed wat een clubicoon is en wat niet. Alle spelers heb ik hier gehad en ze hadden allemaal hun zwakheden”, wordt Wenger geciteerd door de Daily Mirror. “Zij hebben ook hun zwakke momenten gehad, op en buiten het veld. Niemand was perfect.”

“We moeten afstand nemen van die kritiek”, vervolgt de manager van the Gunners. “De focus moet liggen op onze prestaties en er zou geen sprake moeten zijn van vijandigheid. We zijn enorm dankbaar voor wat ze voor de club betekend hebben, maar er staan altijd spelers op het veld die de trots van de club verdedigen. Dat is belangrijk.”