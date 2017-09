‘Tweevoudig Oranje-international wil overstappen naar Marokkaanse bond’

Anwar El Ghazi is al enige tijd niet meer uitgenodigd voor het Nederlands elftal en daarvan wil de Marokkaanse voetbalbond gebruik gaan maken. Zij willen onderzoeken of het mogelijk is dat de aanvaller van OSC Lille in toekomst uit mag komen voor het land, meldt Lionsdeatlas.ma.

De Marokkaanse bond heeft met El Ghazi om de tafel gezeten om te praten over de mogelijkheid om de overstap te maken naar Marokko. De bond heeft haar advocaten en adviseurs gevraagd om zich over de zeer complexe zaak te buigen. De complexiteit komt voort uit het feit dat El Ghazi al twee interlands voor Oranje gespeeld heeft.

De aanvaller van destijds Ajax kreeg in 2015 de keuze om voor Marokko of Nederland uit te komen en de keuze viel op Oranje. Ex-bondscoach Danny Blind riep hem vervolgens op en liet de 22-jarige aanvaller debuteren. Hij speelde mee in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan en Tsjechië, maar sindsdien bleef een oproep uit. El Ghazi is dit seizoen een vaste waarde voor Lille, in de eerste vier competitiewedstrijden vond hij één keer het net.